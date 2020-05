Notizie Milan – Dalla Francia: Romagnoli interessa a una big

MILANO – Sembra che il Paris Saint Germain ci abbia preso gusto. Secondo quanto riporta Le 10 Sport, infatti, il club francese avrebbe messo gli occhi su un altro calciatore del Milan. Dopo Bennacer, Theo Hernandez, Paquetà, Donnarumma e Kessie, adesso è il turno di Romagnoli. La situazione del capitano rossonero con il club meneghino è sempre legata al rinnovo contrattuale, una condizione che avrebbe fatto finire il giocatore nel radar di Leonardo. Il dirigente brasiliano, sembra essere sempre molto attento alle questioni del Diavolo tenendo sempre un occhio di riguardo, in casa rossonera, quando si tratta di mercato. In ogni casa servirà un’offerta davvero importante per convincere il Milan, che nonostante le difficoltà riscontrate per arrivare ad un accordo con il suo captano, non sembra intenzionato a privarsene.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live