Notizie Milan – Dalla Francia: presentata un’offerta allo Strasburgo per un difensore centrale

MILANO – Clamorosa indiscrezione rimbalzata direttamente dalla Francia. Stando all’emittente transalpina RMC Sport, il Milan avrebbe presentato un’offerta da 15 milioni di euro allo Strasburgo per Mohamed Simakan. Si tratta di un difensore centrale francese, di origine guineana, classe 2000. In questa stagione ha totalizzato 25 presenze fra tutte le competizioni e le sue prestazioni sono finite sotto la lente d’ingrandimento di moltissimi club europei. Tuttavia, secondo RMC Sport, il Milan sarebbe in vantaggio sulla concorrenza grazie ai contatti già avviati con lo Strasburgo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live