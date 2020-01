Notizie Milan – Dalla Francia: Kurzawa primo candidato per sostituire Rodriguez

MILANO – Un’altra cessione sta per andare in porto in casa rossonera: quella di Ricardo Rodriguez al Psv Eindhoven. L’accordo col club olandese è molto vicino e potrebbe arrivare sulla base di un’operazione da circa sette milioni di euro. Cifra che, stando al quotidiano francese L’Equipe, i dirigenti meneghini vorrebbero reinvestire per Layvin Kurzawa. Il terzino del Paris Saint-Germain, in scadenza di contratto e intenzionato a non rinnovarlo, è il primo candidato a prendere il posto di Rodriguez. Sebbene anche l’Inter si sia fatta avanti, pare che il giocatore abbia già rifiutato l’offerta dei nerazzurri.