Notizie Milan – Dalla Francia: intensificati i contatti per Kouassi

MILANO – Il Milan è in vantaggio sulla concorrenza per Tanguy Kouassi, difensore classe 2002 del Paris Saint-Germain. Il club francese gli ha proposto il primo contratto da professionista, ma il ragazzo ha preso tempo per riflettere su tutte le offerte ricevute. Su di lui ci sono molte società ma il Milan, stando a ciò che riferisce ‘Le10Sport.com’, è quella maggiormente interessata e sta intensificando giorno dopo giorno i contatti con l’entourage del giocatore. Se Kouassi, molto apprezzato non solo da Gazidis e Moncada, ma anche da Rangnick, decidesse di non firmare col PSG, allora quella rossonera sarebbe la destinazione più probabile.

