Notizie Milan – Dalla Francia danno il Napoli davanti a tutti per Boga

MILANO – Secondo quanto riporta il portale transalpino Le 10 Sport, Il Napoli sarebbe davanti a tutti nella corsa per arrivare a Jeremie Boga. Una voce che va in netto contrasto con quelle che erano le ultime indiscrezioni di mercato sul calciatore del Sassuolo. Secondo queste voci, infatti, la società partenopea avrebbe virato su Everton del Gremio, lasciando “strada libera” al Milan. Nell’ultimo periodo, secondo la fonte francese, ci sarebbe stata un inversione, con gli azzurri che avrebbero riallacciato i rapporti con l’entourage del calciatore ivoriano. Una mossa che avrebbe portato la squadra di Gattuso in pole position, proprio a discapito del Milan. In ogni caso Boga gradirebbe restare in Serie A, campionato che conosce e nel quale è letteralmente esploso. A questo punto la lotta è a due, con i partenopei da una parte e il Milan dall’altra.

