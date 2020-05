Notizie Milan – Dalla Francia: contatti col Nantes per un centrocampista classe ’99

MILANO – Il Milan guarda in Francia per cercare rinforzi al proprio centrocampo. Stando a ciò che riferisce ‘RMC Sport’, il club meneghino avrebbe puntato gli occhi su Imran Louza, franco-marocchino classe 1999 in forza al Nantes e seguito con grande interesse anche dal Lione. Secondo l’emittente francese Ivan Gazidis, su indicazione di Ralf Rangnick, avrebbe già avviato i contatti con il procuratore del ragazzo e col Nantes che, dal canto suo, chiede circa 10 milioni di euro per cederlo.

