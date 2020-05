Notizie Milan – Dal Portogallo: nel mirino un difensore dello Sporting, possibile derby di mercato

MILANO – Rimbalza direttamente dal Portogallo l’indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe puntato gli occhi su Eduardo Quaresma, difensore centrale classe 2002 dello Sporting Lisbona, considerato in patria uno dei principali talenti emergenti. Non solo, ma secondo il quotidiano ‘A Bola’ il Milan avrebbe già presentato una prima offerta da dieci milioni di euro, rispedita al mittente dalla società lusitana. Inoltre, sul ragazzo ci sono anche Atletico Madrid e, soprattutto, Inter. C’è dunque la possibilità che si inneschi un derby di mercato con i nerazzurri per accaparrarsi Eduardo Quaresma. Lo Sporting intanto, dal canto suo, fa orecchie da mercante e gioca al rialzo col prezzo.

