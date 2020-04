Notizie Milan – Dal Brasile: ecco quanto è costato veramente Paquetà

MILANO – Poco più di un anno fa, nel gennaio del 2019, il Milan acquistava dal Flamengo Lucas Paquetà, su indicazione dell’ex direttore sportivo Leonardo, decisivo per la buona riuscita dell’affare. Tuttavia, il centrocampista non ha reso come ci si aspettava, tanto che oggi si trova in cima alla lista dei cedibili del club rossonero. Quest’ultimo non vorrebbe mettere a bilancio una minusvalenza, ma è molto difficile trovare una società disposta ad investire per il classe ’97 la stessa cifra spesa dal Milan. Inizialmente si è parlato di un affare da 30-35 milioni ma, stando a ciò che riportano alcuni media brasiliani, il Milan in realtà avrebbe speso di più: circa 45 milioni di euro, divisi tra il Flamengo e gli agenti del giocatore.

