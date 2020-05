Notizie Milan – Dal Belgio: ora Gazidis pensa al riscatto di Saelemaekers

MILANO – Resta tutto da scrivere il futuro di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, prelevato in prestito con diritto di riscatto nello scorso gennaio, potrebbe restare al Milan, nonostante sembrasse scontato il suo ritorno all’Anderlecht. Stando infatti ad alcuni media belgi, in particolare ‘Sud Info’, i dirigenti rossoneri ci avrebbero ripensato e starebbero pianificando il riscatto del giocatore. La cifra da versare ammonta a 3,5 milioni di euro, ma il club meneghino potrebbe provare a trattare con l’Anderlecht per ottenere un piccolo sconto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...