Notizie Milan – Daino: “Serve continuità per arrivare in Champions”

MILANO – Daniele Daino ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma radiofonico sportivo, della corsa Champions. Ecco cosa ha detto l’ex calciatore del Milan.

: «Un campionato come la Serie A ti logora, è molto lungo e vanno calcolati anche i doppi impegni settimanali in Europa. Il Milan deve fare la sua corsa su Atalanta e Roma. L’importante per i rossoneri è trovare la giusta continuità, io sono convinto che possono farcela. Anche il Milan di Gattuso di questi tempi aveva, più o meno, la stessa posizione in classifica di quello attuale e poi la Champions venne sfiorata, per un solo punto».