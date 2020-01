Notizie Milan – Daino: “Piatek può migliorare accanto a Ibra”

MILANO – Daniele Daino, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Maracanà, programma sportivo radiofonico, sulla situazione legata a Piatek e Ibrahimovic in rossonero. Ecco le sue parole.

: «Ibrahimovic ha 38 anni, ma resta un grande calciatore. Un valore aggiunto per tutti quelli che gli giocano intorno, riesce sempre a tirare fuori il meglio dai compagni. Guardate cosa ha scatenato il suo ritorno, questo entusiasmo è stato benzina per tutto l’ambiente. Anche Piatek con lui ha l’occasione di migliorare, Ibra permette ai calciatori che non stanno vivendo un buon momento di poter cominciare a trovare la migliore condizione».