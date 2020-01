Notizie Milan – Daino: “L’operazione Suso-Under farebbe comodo a tutti”

MILANO – Daniele Daino, ex difensore del Milan, si è espresso sullo scambio Suso-Under tra i rossoneri e la Roma. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Maracanà, programma sportivo radiofonico.

: «E’ un’ operazione di mercato fattibile secondo il mio punto di vista. Sono due calciatori che hanno le stesse caratteristiche, si somigliano, Under è anche più veloce dello spagnolo. Penso anche che Suso possa accettare, è un calciatore di qualità, ma lo ha dimostrato a tratti e un tecnico come Fonseca potrebbe aiutarlo, per lui Suso non sarebbe male. Il turco ha le stesse lacune, manco entrambi di continuità, ma anche lui è riuscito a dimostrare di saper fare la differenza».