Notizie Milan – Da Donnarumma i soldi per arrivare a De Paul

MILANO – Rodrigo De Paul continua ad essere nei pensieri del Milan. Il capitano dell’Udinese è un vecchio pallino dei rossoneri, che già avevano tentato qualche approccio sia nella sessione estiva, che in quella invernale di mercato. Le richieste, altissime, dei friulani però hanno sempre fermato il Diavolo, ma qualcosa potrebbe cambiare. I bianconeri sembrano essere entrati nell’ordine di idee che non riusciranno a trattenere l’argentino ancora una volta e quindi hanno deciso di aprire ad un’eventuale cessione, ma soltanto a determinate condizioni economiche. De Paul si muoverà per un offerta da 35-40 milioni di euro, almeno questa era la valutazione del calciatore prima dell’emergenza Coronavirus. Qualcosa potrebbe essere rivista al ribasso, ma comunque il Milan dovrà essere molto convincete in sede di trattativa. Con l’eventuale cessione di Donnarumma, però, il club meneghino potrebbe avere a disposizione la liquidità necessaria per assicurarsi il giocatore e battere la concorrenza.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live