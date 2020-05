Notizie Milan – Da domani ripresa degli allenamenti, secondo il protocollo

MILANO – Il Milan riprenderà ad allenarsi domani, a Milanello. La novità sta nel fatto che la sessione sarà svolta secondo le nuove linee guida dettate dal protocollo sanitario, in via di finalizzazione. Gli allenamenti quindi saranno di squadra e non più individuali. Lo ha reso noto lo stesso club meneghino con una nota sul suo sito internet.

Ecco la nota tratta dal sito acmilan.com:

“Da domani, lunedì 18 maggio, i calciatori riprendono gli allenamenti a Milanello, nel rispetto delle procedure di protocollo in fase di finalizzazione. Tutta la rosa della prima squadra sarà a disposizione di Stefano Pioli, con l’unica eccezione di Frank Kessie, che sta osservando la quarantena dal suo rientro in Italia”.

