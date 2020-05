Notizie Milan – Da domani esami specifici per calciatori e staff

MILANO – Il centro sportivo di Milanello continua ad essere chiuso ma, stando a ciò che riferisce l’ANSA, da domani i calciatori rossoneri, compresi tutti i membri dello staff tecnico, inizieranno a seguire un protocollo medico in alcune cliniche milanesi. I tesserati del club saranno dunque sottoposti ad esami specifici per verificarne lo stato di salute, mentre i tamponi verranno utilizzati se e quando le autorità daranno l’autorizzazione. Se tali esami non riscontreranno problemi, i calciatori del Milan potrebbero riprendere ad allenarsi, individualmente, dal prossimo fine settimane.

