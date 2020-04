Notizie Milan – Cutrone: “Sono un calciatore di Serie A grazie ai rossoneri”

MILANO – Patrick Cutrone è tornato a parlare dei suoi trascorsi rossoneri. L’attuale attaccante della Fiorentina è stato intervistato da QS-La Nazione e ha raccontato della sua esperienza al Milan. Ecco le sue parole.

: «Il Milan è una società importante, per me giocare a san Siro è stato un onore. Se oggi sono un calciatore di Serie A lo devo ai rossoneri, sono cresciuto lì e per questo devo ringraziarli. Così come devo ringraziare i tifosi, per l’appoggio che ho sempre ricevuto, sia nei momenti belli che in quelli brutti loro ci sono sempre stati e mi hanno aiutato moltissimo».

