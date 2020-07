Notizie Milan – Costacurta: “Ibra allenatore? Non ce lo vedo”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato della vittoria dei rossoneri sulla Juventus e si è concentrato sulla figura di Zlatan Ibrahimovic. Ecco che cosa ha detto sulle frequenze dell’emittente satellitare:

«Ibrahimovic? da quando è arrivato ha cambiato il Milan. Lo svedese è ovviamente diverso rispetto a come lo ricordavamo, ma è sempre un leader. Futuro da allenatore? No, non ce lo vedo ha un carattere davvero particolare, in questo mi ricorda molto Cantona, ha quel carattere lì»,

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live