Notizie Milan – Cosa si aspetta la società da Rafael Leao

MILANO – Rafael Leao è stato uno dei grandi colpi estivi del Milan. Prelevato dal Lille per una cifra che supera i venti milioni di euro, il portoghese è arrivato a Milanello con tutte le aspettative e le pressioni del caso. L’attaccante però , fino a questo punto della stagione, ha dimostrato in campo di avere grande talento, ma anche di essere ancora molto acerbo. Non è un caso, infatti, che Zlatan Ibrahimovic lo abbia accolto sotto la sua ala protettiva. Una scelta volta a far cercare di crescere il ragazzo sotto tutti i punti di vista. La prima annata in rossonero di Leao è stato caratterizzata da luci e ombre, dopo un avvio stentato e tanta panchina, sembrava aver trovato la sua collocazione accanto allo svedese, nel 4-4-2 di Pioli. L’esplosione di Rebic e il conseguente cambio di modulo lo hanno fatto di nuovo scivolare indietro nelle gerarchie dell’attuale tecnico del Milan.

Il futuro non sembra essere in discussione, rispetto invece a tanti suoi compagni di squadra. Elliott ha ancora grande considerazione del giocatore, in virtù anche dell’esborso estivo, ma servirà un cambio di marcia. Leao dovrà maturare, in fretta, e diventare molto più incisivo sotto pota, sua grande lacuna messa in mostra in Serie A.

