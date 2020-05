Notizie Milan – Corsi (Pres. Empoli): “Ricci? Lo cerca un top club”

MILANO – Il Milan avrebbe messo nel radar Samuele Ricci, giovane centrocampista dell’Empoli. In questa stagione, il 18enne si è messo in luce in Serie Cadetta, riuscendo ad attirare l’attenzione di club importanti, come confermato dal presidente della squadra toscana, Fabrizio Corsi. Ecco che cosa ha detto sulle frequenze di Radio Marte.

: «Nonostante sia appena maggiorenne, Ricci è un ragazzo serio ed equilibrato. Al suo procuratore stanno arrivando tante telefonate per lui, anche dall’estero. Anche un club molto importante, che gioca in Champions League».

