Notizie Milan – Coronavirus, il ministro conferma match a porte chiuse

MILANO – E’ ufficiale quindi, Milan-Genoa si giocherà a porte chiuse. Così come molti altri match del prossimo turno di Serie A, a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha colpito diverse regioni del nostro paese. Le ultime indiscrezioni però parlano anche dell’ipotesi di far disputare l’intera ventiseiesima giornata di campionato a porte chiuse, anche in zone dove per ora non stati riscontrati casi legati al Covid-19. Per il momento il Ministro per le Politiche giovanili e Sport, Vincenzo Spadafora, ha confermato la chiusura degli impianti sportivi, nelle zone focolaio del virus.

