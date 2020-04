Notizie Milan – Cordoba: “L’avversario più ostico? Shevchenko”

MILANO – Ivan Cordoba, ex difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Il colombiano tra i temi toccati ha parlato anche dell’avversario più forte che ha dovuto marcare in carriera, si tratta di un Milan. Ecco che cosa ha detto all’emittente satellitare.

: «L’attaccante più forte che ho incontrato quando giocavo è stato sicuramente Shevchenko. Anche contro Ibrahimovic era difficile giocare, non era semplice marcarlo, aveva una tecnica incredibile e faceva sentire il suo fisico. Dovevo stare sempre attento e giocare in anticipo, l’importante era non dargli punti di riferimento. bastava la minima distrazione ed era finita».

