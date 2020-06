Notizie Milan – Coppa Italia: ipotesi anticipo per le semifinali

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, prende sempre più piede l’ipotesi di anticipare le semifinali della Coppa Italia. La competizione aprirà le danze della ripartenza, della stagione calcistica, dopo lo stop per il Coronavirus. Inizialmente Juventus-Milan e Napoli-Inter si sarebbero dovute giocare il 13 e il 14 giugno prossimi, ma sempre la stessa fonte asserisce che i due match dovrebbero essere anticipati di un giorno, 12 e 13 giugno. In modo da poter preparare il meglio la ripresa del campionato, delle quattro squadre coinvolte. La palla adesso ce l’ha il Ministero della Salute, che dovrà dare il suo ok, per rendere ufficiale lo spostamento delle date.

