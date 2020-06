Notizie Milan – Coppa Italia: Conti verso una maglia da titolare

MILANO – Il Milan si prepara a tornare in campo. Il primo impegno ufficiale della ripartenza sarà nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, contro la Juventus di Maurizio Sarri. Stefano Pioli continua a lavorare per fugare i dubbi di formazione. Il tecnico rossonero dovrà fare i conti con di verse assenze: Ibrahimovic, infortunato e squalificato, oltre a Theo Hernandez e Castillejo, che salteranno il match di Torino sempre per squalifica. In questo modo i rossoneri potrebbero presentarsi con un modulo tutto nuovo, mai provato prima quest’anno, anche se molto caro ai tifosi del diavolo: l’albero di natale.

I dubbi più grandi però sono legati alla difesa, senza il terzino spagnolo, la fascia mancina perderà una molto, soprattutto in termini di spinta e progressione. A questo va aggiunto che Pioli si fida poco di Laxalt e allora spazio a Calabria, che si adatterà a sinistra. Mentre a destra Andrea Conti dovrebbe vincere il ballottaggio con Saelemaekers.

