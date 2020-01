Notizie Milan – Contro l’Udinese attesi 60.000 spettatori a San Siro

MILANO – Milan-Udinese, si viaggia verso i 60.000 spettatori. I rossoneri nel prossimo match di campionato, contro i friulani, potranno contare anche su una grande cornice di pubblico. I tifosi del Diavolo stanno rispondendo presente alle agevolazioni, pensate per i tifosi, della società. Con biglietti a costo ridotto e i mini-abbonamenti per il girone di ritorno, anche questi a prezzi vantaggiosi. Senza contare “l’onda lunga” dell’effetto Ibrahimovic, tornato in rossonero nella finestra invernale di mercato. Anche nel match degli Ottavi di finale di Coppa Italia, lo stadio di San Siro contava un buon numero di spettatori, con 32.000 tifosi che hanno acquistato il tagliando della partita.