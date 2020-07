Notizie Milan – Contro la Sampdoria tornano Bennacer e Theo Hernandez

MILANO – Dopo l’Atalanta, la Sampdoria. Il prossimo impegno in campionato del Milan sarà contro i blucerchiati, mercoledì prossimo alle ore 19.30. Un nuovo impegno ravvicinato, normalità di questa ripartenza del campionato, dopo lo stop a causa del Coronavirus.

Pioli potrà contare sul rientro di Bennacer e Theo Hernandez. I due calciatori infatti non c’erano nella gara di San Siro contro l’Atalanta, a causa delle squalifiche. Due assenze pesantissime, soprattuto quella del centrocampista, visto il rendimento di Biglia. Discorso completamente diverso per Laxalt. L’uruguaiano infatti non ha sfigurato e ha ripagato la fiducia dell’allenatore del diavolo. In forse, invece, Andrea Conti.

