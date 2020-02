Notizie Milan – Contro il Genoa Donnarumma non ci sarà

MILANO – Domenica, contro il Genoa, Gianluigi Donnarumma non ci sarà. Come riferisce SportMediaset, il giovane portiere rossonero non ha ancora smaltito totalmente la distorsione alla caviglia sinistra rimediata a Firenze. Anche in vista del ritorno di Coppa Italia contro la Juve, lo staff medico non vuole rischiare, di conseguenza nella sfida col Grifone scenderà in campo Asmir Begovic. Sarà l’esordio dal primo minuto per lo sloveno che, già al Franchi in cui è subentrato nel secondo tempo, ha dimostrato di essere affidabile.

