Notizie Milan – Continua la raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus

MILANO – Continua la raccolti fondi del Milan, destinati agli ospedali, per contrastare l’emergenza Coronavirus. Nonostante il club meneghino sia arrivato a un ottimo traguardo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i rossoneri hanno raccolto 600 mila euro in questi giorni, ma l’intenzione ovviamente è tutt’altro che quella di fermarsi adesso. La stessa società ha emesso una nota sulla vicenda, dove ha posto l’attenzione sul gioco di squadra, dato che nell’operazione sono stati coinvolti giocatori, dirigenti, dipendenti e i club dei tifosi del diavolo.

“Ognuno ha dato e può continuare a dare il proprio contributo, per supportare il lavoro di tutti coloro che si battono in prima linea per debellare il virus. L’intera somma servirà per acquistare apparecchiature e materiale sanitario”.

