Notizie Milan – Conti e Kjaer verso il recupero

MILANO – Buone notizie per il Milan. Andrea Conti e Simon Kjaer, assenti nell’ultima partita di campionato per dei problemi fisici, si sono allenati questa mattina col resto della squadra. Stando infatti a ciò che riporta MilanNews.it, entrambi i difensori hanno svolto la seduta con il gruppo e stanno aumentando vertiginosamente le probabilità che tornino a completa disposizione per il derby contro l’Inter di domenica sera. Chi invece desta ancora preoccupazione è Zlatan Ibrahimovic: lo svedese sta cercando di recuperare ma la sua presenza resta in dubbio.

