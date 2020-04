Notizie Milan – Contatti costanti per Milik: il Napoli ha già stabilito il prezzo

MILANO – Diventa sempre più forte l’interesse del Milan nei confronti di Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli intenzionato a cambiare aria al termine della stagione. Alle falde del Vesuvio non è mai stato un titolare fisso, mentre il Milan è pronto a garantirgli un ruolo da assoluto protagonista, affidandogli le chiavi dell’attacco rossonero. Stando a SportMediaset, Gazidis avrebbe già avviato i contatti con l’agente del giocatore. La valutazione che ne fa il Napoli si aggira attorno ai 35 milioni di euro ma, per abbassare il prezzo, il Milan starebbe pensando di inserire una contropartita tecnica. Al tecnico azzurro Gennaro Gattuso piacciono diversi giocatori dell’organico milanista – che lui conosce molto bene – e l’inserimento di una contropartita potrebbe risultare un’ottima soluzione per portare Milik all’ombra del Duomo.

