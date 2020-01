Notizie Milan – Confermata l’assenza di Bennacer contro l’Hellas Verona

MILANO – Tutto confermato, Ismael Bennacer non ci sarà contro l’Hellas Verona, nel prossimo turno di campionato. Il Milan, quindi, dovrà rinunciare a uno dei suoi migliori giocatori, dato che l’algerino nell’ultimo periodo ha fornito prove di qualità. Diventando uno dei titolari inamovibili nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. L’ex Empoli, nell’ultimo turno della Serie A, giocato contro il Brescia, era diffidato e si è visto sventolare davanti agli occhi il cartellino giallo. Bennacer dovrà osservare un turno di riposo, l’Hellas Verona, invece, non conta giocatori squalificati per la prossima partita. Il match tra il Diavolo e gli scaligeri andrà in scena domenica prossima alle ore 15:00.