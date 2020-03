Notizie Milan – Condò: “L’addio di Boban una secchiata d’acqua gelida”

MILANO – Paolo Condò, volto di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell’emittente privata sulla situazione attuale del Milan. Ecco le parole del noto giornalista sportivo.

: «L’addio di Boban è stato come una secchiata di acqua gelida, dopo le buone cose che avevamo visto. Nell’ultimo periodo c’è stata una risalita da parte dei rossoneri, quasi una rinascita. Adesso però è molto triste vedere come è stata gestita una situazione del genere e tutto questo non ha fatto bene specie dopo le difficoltà di questa stagione».

