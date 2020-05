Notizie Milan – Con Rangnick il futuro di Rebic è un rebus

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il futuro di Ante Rebic è ancora avvolto dall’incertezza. Il croato nella seconda parte di stagione in rossonero ha incantato, trascinando il Milan con goal decisivi e prestazioni che gli sono valse più volte la menzione come migliore in campo. Il riscatto dall’Eintracht Francoforte sembrava essere quasi scontato, almeno secondo quelle che potevano essere le intenzioni del Diavolo. La scelta di puntare su Ralf Rangnick per il prossimo anno, però, potrebbe rimettere tutto in discussione. Il calciatore e l’allenatore tedesco, infatti, nel 2014 ebbero un confronto, ai tempi del Lipsia, che portò alla rottura tra i due.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live