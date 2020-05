Notizie Milan – Con Rangnick Calhanoglu resta, Kessié forse. Rebic…

MILANO – Con l’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera, non dovrebbero esserci dubbi sulla permanenza di Hakan Calhanoglu. Il tedesco ha apprezzato molto il numero dieci quando giocava in Germania, nel Bayer Leverkusen, ed è intenzionato a metterlo al centro del suo progetto. Anche Franck Kessié, stando a calciomercato.com, gode della stima di Rangnick, che difficilmente accetterebbe di privarsi della diga ivoriana a metà campo. Chi invece sembra già tagliato fuori dal nuovo ciclo è Lucas Paquetà, messo sul mercato e cedibile per una cifra intorno ai 25-28 milioni di euro.

REBIC – La situazione di Ante Rebic è invece un vero e proprio rebus. Il croato, dopo una prima metà di stagione nell’ombra, ha cominciato a segnare a ripetizione, conquistando la titolarità. Tuttavia, è al Milan in prestito biennale e il suo cartellino è ancora di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Per confermarlo, quindi, la società rossonera dovrà trattare il riscatto col club tedesco, dal momento che non è stata fissata una cifra precisa. Alla luce delle ottime prestazioni fornite da Rebic da gennaio in poi, l’Eintracht ha cominciato a giocare al rialzo col prezzo. Rangnick, dal canto suo, conosce bene Rebic per averlo portato nel 2014 al Lipsia, ma tra i due non è mai sbocciata una grande sintonia. Di conseguenza, anche l’attaccante croato rischia di rimanere fuori dal progetto del ‘Professore’.

