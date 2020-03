Notizie Milan – Con Pioli resterebbe anche Samu Castillejo

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Samu Castillejo è diventato uno degli imprescindibili del Milan di Pioli. Lo spagnolo si è conquistato i galloni di titolare inamovibile, grazie alle prestazioni sul campo e in questa stagione ha trovato la continuità che era mancata in quella passata, sotto la gestione Gattuso. Il futuro sembrerebbe ancora essere a tinte rossonere, ma così potrebbe anche non essere. Dato che la sua permanenza a Milanello è legata a quella dell’attuale allenatore del Milan. Con un cambio di tecnico, infatti, Elliott potrebbe anche decidere di fare casse con la cessione di Castillejo, viste le ottime prestazioni fornite in quest’annata. Già nell’ultima sessione invernale di mercato l’Espanyol aveva provato a riportare il calciatore nella Liga, ma l’ala destra a preferito restare a Milano e conquistare il suo spazio nel club meneghino. Non è detto però che altri club non provino l’assalto nella prossima finestra utile.

