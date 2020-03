Notizie Milan – Con l’addio di Boban quattro calciatori potrebbero partire

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – L’addio di Boban al Milan è ormai certo, così come sembra sicuro l’arrivo di Ralf Rangnick in estate. La partenza del croato però lascia aperte diversi interrogativi, tra cui il futuro di diversi calciatori presenti nella rosa rossonera. Rebic potrebbe non essere riscattato dall’ Eintracht Francoforte, nonostante l’ottima stagione. Così come Zlatan Ibrahimovic è sempre più indeciso se continuare ad indossare la maglia del Diavolo o meno. Capitolo rinnovi, le situazioni di Donnarumma e Romagnoli restano sempre al centro dell’attenzione, ma vista la situazione la loro partenza in estate non è così imprevedibile, soprattutto se il prossimo allenatore non li reputerà fondamentali per il suo progetto. Anche il futuro di Kjaer, in prestito dal Siviglia, è tornato in bilico.

