Notizie Milan – Con l’addio di Boban è sfumato anche l’arrivo di Kean

MILANO – Il sito calciomercato.com rivela un interessante retroscena che coinvolge il Milan e Moise Kean. L’attaccante dell’Everton, infatti, durante l’ultima sessione invernale di mercato sembrava essere molto vicino ai rossoneri. Boban e Raiola, agente del calciatore, ne avevano parlato e il dirigente croato era il grande sponsor dell’operazione che avrebbe portato l’ex Juventus a vestire la maglia del Diavolo. Con il licenziamento di quest’ultimo però le probabilità di vedere Kean al Milan sono ridotte al minimo. Anzi, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un forte interesse della Roma, con il club giallorosso in pole position per riportare la punta in Italia.

