Notizie Milan – Con la valigia in mano, ma fondamentali

MILANO – La rivincita di chi ha le valigie in mano. Si potrebbe riassumere così la vittoria del Milan, sulla Juventus a San Siro. Ibrahimovic, grande protagonista della seconda parte di stagione rossonera, prima accorcia le distanze su rigore e poi serve l’assist a Kessie. Una prova che testimonia l’importanza dello svedese, ma lo stesso giocatore a fine partita aha detto che forse questa è una delle ultime volte che lo vedranno a San Siro. Poi c’è Bonaventura. L’ex Atalanta entra dalla panchina, giusto il tempo, di confeziona l’assist a Rebic per il definitivo 4-2. Anche lui a fine stagione andrà via, a parametro zero, dopo 6 anni con il Milan. Infine Stefano Pioli. Il tecnico del Milan è il vero artefice di questa incredibile cavalcata, post Covid, ha preso la squadra e con il lavoro l’ha risollevata, dando la possibilità a Rebic di sbocciare ed esplodere. Pioli e il Milan a fine stagione dovrebbero salutarsi, Elliott ha già deciso che sarà Rangnick la prossima guida tecnica del diavolo.

