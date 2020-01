Notizie Milan – Con il trasferimento di Rodriguez si sblocca Robinson: le ultime

MILANO – Ricardo Rodriguez sta per volare a Napoli, per riabbracciare Rino Gattuso ed iniziare una nuova avventura all’ombra del Vesuvio. L’affare è in via di definizione, sulla base di un prestito con diritto di riscatto a sei milioni di euro. Il Milan, dal canto suo, ha già individuato il sostituto: Antonee Robinson, laterale statunitense del Wigan. L’affare era stato momentaneamente sospeso proprio per attendere il trasferimento di Rodriguez, ma nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi grazie alla cessione dello svizzero.