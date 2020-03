Notizie Milan – Con il licenziamento di Boban, sfuma il ritorno di Thiago Silva

MILANO – Niente Thiago Silva. Nelle scorse settimane era emersa l’ipotesi che il difensore brasiliano, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, potesse tornare in rossonero al termine della stagione. Tuttavia, stando al Corriere dello Sport, il ritorno non ci sarà. L’idea di riportare Thiago Silva all’ombra del Duomo, infatti, era venuta a Zvonimir Boban. Ora però, con il licenziamento del dirigente croato, sembra del tutto sfumata questa ipotesi, anche perché la volontà di Ivan Gazidis è quella di puntare su giocatori giovani e con ingaggi non troppo elevati.

