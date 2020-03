Notizie Milan – Con Boban e Maldini potrebbero andare via anche Ibra e Donnarumma

MILANO – E’ ormai sempre più probabile l’addio di Paolo Maldini e Zvonimir Boban a fine stagione. Il direttore tecnico e il chief football officer, a causa delle forti divergenze con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, potrebbero seriamente lasciare i loro incarichi e, con loro, andrebbe via anche il direttore sportivo Frederic Massara. Un nuovo ribaltone societario si avvicina, ma potrebbero esserci ripercussioni anche sui rinnovi contrattuali.

Stando infatti a ciò che riferisce SportMediaset, Zlatan Ibrahimovic e il suo agente, Mino Raiola, hanno ottimi rapporti con Boban e Maldini e potrebbero rifiutare di prolungare l’attuale contratto qualora i due dirigenti lasciassero il club rossonero. Stesso discorso per Gigio Donnarumma, anche lui nella scuderia di Raiola. Insomma, la rivoluzione a fine campionato rischia di coinvolgere non solo la dirigenza, ma anche la squadra. A partire dalla guida tecnica, con Rangnick in pole position per prendere il posto di Pioli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live