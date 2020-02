Notizie Milan – Collovati: “Sarà un derby interessante”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Fulvio Collovati, ex calciatore, in carriera ha indossato entrambe le maglie delle due squadre di Milano. Oggi è intervenuto ai microfoni di Maracanà, programma radiofonico sportivo, ed ha parlato del match tra Milan e Inter, in programma domenica sera, ore 20:45. Ecco cosa ha detto.

: «Sarà in derby davvero interessante. I nerazzurri vogliono continuare la corsa scudetto, mentre i rossoneri sono riusciti a rimettere in sesto una stagione che sembrava un disastro e adesso, dopo il pareggio con il Verona, vogliono riprendere un cammino positivo. Per come la penso io è sempre meglio avere i favori del pronostico, il derby lo vince il più forte, di norma. Per me questa volta la favorita è l’Inter, ma bisogna essere umili, perché potresti pagare la troppa sicurezza».