Notizie Milan – Collovati: “Mi ricordo il gol di Hateley”

MILANO – Fulvio Collovati, è intervenuto oggi ai microfoni di Maracanà, programma radiofonico sportivo e ha parlato dei suoi ricordi legati al derby di Milano. L’ex calciatore, che in carriera ha indossato sia la maglia del Milan che quella dell’Inter, ha rievocato una stracittadina davvero iconica, quella della stagione 1984/85. Ecco le sue parole.

: «Di derby ne ho giocati diversi, ho passato 13 anni a Milano tra Milan e Inter. Qualcuno l’ho vinto, altri li ho persi, ci sono momenti che porterò sempre con come lo scudetto della stella con i rossoneri. Il goal di Hateley è un altro di quei ricordi particolari. Mi superò di testa e per me fu davvero una grande amarezza, ma in un’ altra stracittadina vinsi con i nerazzurri e segnai anche una rete».