Notizie Milan – Coco: “In partite del genere la classifica conta poco”

MILANO – Francesco Coco nella sua carriera da calciatore ha indossato le maglie di Milan e Inter, disputando diversi derby, ovviamente con entrambe le casacche. Ecco le sue parole in merito alla stracittadina, a due giorni dal fischio d’inizio.

: «I derby è una partita unica nel suo genere. Sicuramente domenica l’atmosfera, sugli spalti e in campo sarà incredibile, fantastica. Sono convinto che sarà un grande match, anche perché san Siro quando è tutto esaurito ha un fascino particolare. La classifica non conta nulla in appuntamenti del genere per portare a casa il risultato devi sentire il derby, con il cuore e i sentimenti, serve quel qualcosa in più».