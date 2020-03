Notizie Milan – Classifiche a confronto: 12 punti in meno rispetto ad un anno fa

MILANO – La perfetta fotografia del negativo rendimento del Milan la si può ottenere andando a guarda la classifica di un anno fa. La scorsa stagione, dopo ventisei partite giocate con Rino Gattuso al timone, il Diavolo aveva ben dodici punti in più rispetto ad oggi ed era in piena lotta per un posto in Champions. Ora invece, con soli trentasei punti in classifica e già dieci sconfitte rimediate, i rossoneri rischiano persino di non entrare in Europa League.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...