Notizie Milan – Clamoroso, Boban si scaglia contro Elliott

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Sulle colonne della Gazzetta dello sport, in un’intervista, Boban si è scagliato contro la proprietà del Milan. ecco le parola del dirigente rossonero nei confronti di Elliott.

: «La questione Rangnick deve essere chiarita, Elliott deve parlare chiaro. parlare di queste cose non fa bene a nessuno, soprattutto in un momento come questo dove ogni partita è importante. La cosa che più da fastidio è che queste voci stiano girando in un momento dove si vede chiaramente il grande lavoro fatto da Pioli. Quello che è successo non è da Milan, non è elegante, dico questo sulla base dei miei ricordi del Milan che ho vissuto io. Per il bene di questo club la proprietà deve intervenire il prima possibile e dovrà fissare budget e obiettivi, ad oggi, nonostante i tagli, non sappiamo quali margini avremo».

La situazione quindi sembra abbastanza chiara, con La dirigenza, Boban e Maldini, da una parte e la proprietà dall’altra, con Gazidis molto vicino alle idee di Elliott. Le ultime indiscrezioni parlano dell’intenzione di Paolo Maldini, di lasciare il Diavolo in estate.

