Notizie Milan – Chi è Cash, l’ultimo obiettivo dei rossoneri

MILANO – Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse del Milan per Matty Cash, terzino destro del Nottingham Forest. Il calciatore è un classe 1997 è in questa stagione ha destato un’ottima impressione nelle 26 presenze stagionali, condite da 2 goal e 4 assist. Il giocatore in passato è stato cercato anche dal Chelsea e l’Everton, ma il suo attuale club in estate gli ha rinnovato il contratto e attualmente valuta il suo cartellino intorno ai 18 milioni di euro. I rossoneri potrebbero progettare il colpo per un futuro, non troppo lontano, e tornare alla carica in estate. Il Milan vorrebbe realizzare un nuovo colpo “stile Theo Hernandez”, vero e proprio fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti.