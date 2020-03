Notizie Milan – Chelsea pronto a fare follie: Kepa più 60 milioni per Donnarumma

MILANO – Con il contratto in scadenza nel 2021 e un rinnovo quantomai complicato, Gianluigi Donnarumma è destinato ad essere il grande protagonista, per quel che riguarda il Milan, della prossima sessione di calciomercato. L’ipotesi della cessione si fa sempre più concreta e, ad oggi, il club maggiormente interessato ad acquistarlo è il Chelsea. Stando ai media inglesi sarebbero già partiti i contatti con Mino Raiola, procuratore del giovane portiere. Non solo, ma secondo ‘Tuttosport’, Roman Abramovich, patron della società londinese, sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale al Milan, sulla base di 60 milioni di euro più il cartellino di Kepa, acquistato dal Chelsea pochi anni fa per 80 milioni e tutt’oggi il portiere più pagato della storia. Se così fosse, ci sarebbero ottime probabilità che Elliott accetti; sia per mettere a bilancio una grande plusvalenza, sia perché Kepa è ancora molto giovane (25 anni) e potrebbe essere il sostituto ideale di Donnarumma.

