Notizie Milan – Cecchi: “Castillejo garantisce più equilibrio rispetto a Suso”

MILANO – Stefano Cecchi, intervenuto oggi sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato delle differenze tra Suso e Castillejo. Ecco le sue parole.

: «Stefano Pioli con il cambio di modulo ha sempre dato molta importanza all’equilibrio che i suoi giocatori devono garantire in campo. Suso ormai è partito, ma lo reputo più forte di Castillejo, ma nonostante questo l’ex Villarreal adesso è più importante dell’altro spagnolo. Proprio perchè ti da maggiore equilibrio».

Nelle ultime partite Castillejo si è imposto, come uno dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di mister Pioli, mentre per Suso non sembravano esserci alternativa, rispetto alla partenza.