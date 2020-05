Notizie Milan – C’è una nuova pretendente per Boga

MILANO – La corsa a Jeremie Boga del Sassuolo si arricchisce di nuova concorrente. Oltre al Milan e il Napoli anche la Juventus starebbe tenendo d’occhio l’attaccante, che piace molto a Sarri. Le caratteristiche del calciatore, infatti, si sposerebbero benissimo con il 4-3-3, il modulo preferito del tecnico toscano. Nonostante le parole del direttore sportivo dei neroverdi, Carnevali, che hanno confermato le intenzione del Sassuolo di tenerlo in rosa, Boga potrebbe essere il protagonista del prossimo tormentone estivo di mercato. Attualmente la squadra che sembra favorita è il Napoli, ma non si possono escludere nuovi colpi di scena. L’attaccante ha attirato molte sirene di mercato e con la ripresa della Serie A potrebbero anche aumentare.

