Notizie Milan – C’è un club in vantaggio per Bonaventura

MILANO – Giacomo Bonaventura ha attirato l’attenzioni di versi club italiani, e non, dato che il suo contratto con il Milan scadrà quest’estate. Il club rossonero ha deciso di non rinnovare con l’ex Atalanta e per il centrocampista c’è la fila di pretendenti. Dalla Lazio alla Fiorentina, dal Napoli alla Roma, dalla sua ex squadra l’Atalanta, fino ad arrivare all’Arsenal. Per ora la squadra che sembra essere più in vantaggio rispetto alle altre è il Torino. Il club di Urbano Cairo si è mosso in anticipo, rispetto alla concorrenza, allacciando i primi contatti con il suo agente: Mino Raiola. Nonostante le smentite di rito, il club granata sembra davvero vicino al calciatore del Milan.

